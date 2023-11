Guerre entre le Hamas et Israël : Tsahal a mené une "opération ciblée" sur l’hôpital Al-Shifa à Gaza

Durée de la vidéo : 1 min

Dans la nuit du 14 au 15 novembre, l’armée israélienne est entrée dans l’hôpital Al-Shifa à Gaza. Tsahal évoque une "opération ciblée", qui visait notamment "à combattre" les positions du Hamas. Récit.

En plein milieu de la nuit, mercredi 15 novembre, des blindés et des soldats israéliens se déploient autour de l’hôpital Al-Shifa à Gaza. "On n’envahit pas l’hôpital. On mène des actions ciblées, à des endroits bien spécifiques, là où les renseignements nous indiquent qu’il y a des positions du Hamas à combattre et peut-être des otages à secourir", assure un porte-parole de l’armée israélienne.

"Ils sont allés fouiller dans les sous-sols "

La veille encore, cet hôpital, le plus grand de la bande de Gaza, comptait de nombreux blessés et des personnels soignants qui ont laissé Tsahal rentrer, selon le directeur des hôpitaux de Gaza. "Il n'y a pas eu de résistance, c'est un hôpital civil. Les soldats sont entrés très facilement, d'abord aux urgences, et ils sont allés fouiller dans les sous-sols", témoigne-t-il sur la chaîne Al-Jazeera. Les ONG et l’ONU se disent très inquiets pour le sort des blessés et dénoncent ce raid militaire. D’après un journaliste sur place, les militaires se sont retirés de l’enceinte de l’hôpital, mercredi soir.