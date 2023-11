Guerre entre le Hamas et Israël : les universités américaines s’enflamment

Durée de la vidéo : 2 min

Guerre entre le Hamas et Israël : les universités américaines s’enflamment Guerre entre le Hamas et Israël : les universités américaines s’enflamment - (franceinfo)

Article rédigé par franceinfo - F. Genauzeau, A. Filippi France Télévisions

La guerre au Proche-Orient résonne à travers le monde et notamment sur les campus des plus grandes universités américaines. Les tensions sont bien présentes et ne laissent place à aucun débat.

Un étudiant pro-palestinien tente de mettre le feu à un drapeau israélien, aux États-Unis. Le face-à-face tourne à l'affrontement. Ces images filmées sur un campus en Louisiane sont le reflet des tensions vives dans les universités américaines. Avec des rassemblements à Boston, New York ou Chicago, les campus américains sont en première ligne de la contestation de l’offensive israélienne à Gaza. "Nous voulons faire entendre que des vies innocentes sont fauchées. Nous sommes contre la violence mais nous demandons que la valeur des vies civiles soit reconnue", défend une étudiante. Les actes antisémites se multiplient Et la contestation tourne parfois à la violence. À New York, la sécurité d'une université a préféré enfermer ses étudiants juifs à l'intérieur de la bibliothèque, alors que des manifestants pro-palestiniens menaçaient d'entrer. Une association juive a financé sur certains campus des camions affichant des visages et des noms d'étudiants jugés antisémites.