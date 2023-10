Guerre entre le Hamas et Israël : les réservistes sont-ils prêts pour la contre-offensive ?

Durée de la vidéo : 2 min

L’armée israélienne se prépare à intervenir à Gaza. Elle a mobilisé 360 000 réservistes, des soldats assez peu entraînés. Sont-ils prêts ? Une équipe de France Télévisions s’est rendue dans une base militaire, où ils se préparent.

L’armée israélienne a ouvert les portes de l’un de ses centres d’entraînement à France Télévisions. Le décor reconstitue une zone de combat en milieu urbain. Les soldats se préparent ici à entrer dans Gaza. "On fait une réserve d’un mois par an. Quand on a été rappelés, on était prêts. Mais bien sûr, on doit se décrasser", confie un soldat. Il faut pénétrer chaque ruelle, et déjouer les pièges du Hamas.

Compter sur les nouvelles technologies

Les officiers disent également beaucoup compter sur la technologie. Grâce à un drone piloté par un casque vidéo, il est possible de voir à l’intérieur des bâtiments. Sur la base, des centaines de soldats sont répartis en différents ateliers. Sur un stand de tirs, ils disent être là jour et nuit : plus de 1 000 chaque 24 heures. Avec ces images, l’armée souhaite communiquer et montrer qu’elle est concentrée à combattre des terroristes, et non des civils.