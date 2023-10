Guerre entre le Hamas et Israël : les premières images des otages français

Durée de la vidéo : 1 min

Pour la première fois, une vidéo d’une otage franco-israélienne, Mia Shem, disparue lors de la rave party, a été diffusée ce mardi 17 octobre.

Depuis dix jours, sa famille était sans nouvelle de Mia Shem, disparue lors de la rave party, samedi 7 octobre. Lundi, sa mère l’a reconnue sur l’une des vidéos publiées par le Hamas. On y voit la jeune femme alitée et blessée au bras. Elle dit se trouver à Gaza. "D’abord, on a commencé à crier et à pleurer. […] On était si contents. Ensuite, j’ai commencé à ressentir de la peur. C’est vraiment des montagnes russes", reconnaît Keren Sherf Shem, la mère de la jeune femme.

"Mia est une jeune fille innocente"

La vidéo, tournée sous la contrainte, n’est pas datée. Alors que la jeune femme demande sa libération en hébreu, on entend des explosions autour d’elle. Une intervention israélienne à Gaza, c’est une inquiétude supplémentaire pour sa famille. "J’essaye de ne pas penser à l’invasion de Gaza. Je pense avant tout à elle. Je suis inquiète", indique Keren Sherf Shem. Son frère complète : "Mia est une jeune fille innocente qui était partie faire la fête avec ses amies. Elle se retrouve otage. On veut qu’elle rentre chez nous."

L’espoir encore pour la famille de Mia Shem, mais le chagrin pour celle de Céline Ben David Nagar. Le corps de la jeune femme a été identifié. Son mari et son frère la recherchaient désespérément depuis 10 jours.