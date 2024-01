Guerre entre le Hamas et Israël : les colonies de Cisjordanie visées par des attaques

Les colonies israéliennes en Cisjordanie font face à des attaques répétées depuis le 7 octobre. Plus de 370 Palestiniens ont trouvé la mort d’après le Hamas.

Depuis le 7 octobre, les autorités israéliennes estiment que le risque d’attentat s’est accru en Cisjordanie voisine. Le responsable de la sécurité d’un village reconnait qu’il a reçu des armes, dont des mitrailleuses. "Tout ce dont on a besoin pour assurer notre défense", résume-t-il. Du côté de Naplouse (Cisjordanie), le sentiment qui prédomine est que les violences visent d’abord les Palestiniens.

Plus de 370 Palestiniens tués en Cisjordanie

Selon les autorités palestiniennes, plus de 370 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie, la plupart par l’armée israélienne et le reste par des colons, depuis les attaques du 7 octobre. Dans le camp de Balata, le plus grand de Cisjordanie, les incursions de l’armée israélienne ont été nombreuses et meurtrières. La guerre a remobilisé les habitants du camp. En Cisjordanie, la présence de colonie, illégales selon le droit international, entrave le processus de paix et la création de deux états.