Guerre entre le Hamas et Israël : le Hezbollah va-t-il entrer en guerre ?

Durée de la vidéo : 1 min

Le chef du Hezbollah doit parler, vendredi 3 novembre. Alors qu'Israël et le Hamas sont en guerre, le Hezbollah libanais, soutenu par l'Iran, pourrait s'opposer à l'État hébreu.

Hassan Nasrallah, leader du Hezbollah, doit prendre la parole, vendredi 3 novembre. Depuis le 7 octobre, 50 de ses miliciens sont morts dans des accrochages avec l'armée israélienne à la frontière du Liban. Les militants réclament la guerre, mais au Liban, personne ne veut d'un nouveau conflit. "Il va tenir un discours assez virulent, sans toutefois dépasser certaines bornes. Il s'agit d'établir un équilibre de la terreur avec Israël", assure Karim Emile Bitar, chercheur associé à l'IRIS, spécialiste du Moyen-Orient. Pour lui, il s'agit de rappeler que l'Iran dispose, à travers le Hezbollah, d'une sorte d'assurance-vie.

"Un arsenal énorme de missiles"

Si les intérêts de l'Iran sont attaqués, alors le Hezbollah entrera en guerre contre Israël. La cause palestinienne est au second plan. Il s'agit d'une armée de 20 000 à 30 000 hommes entraînés et armés par Téhéran. "Il possède surtout un arsenal énorme de missiles", indique Orna Mizrahi, chercheuse à l'INSS, spécialiste du Hezbollah. Le Hezbollah et l'Iran veulent profiter du conflit pour affaiblir Israël.