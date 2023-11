Durée de la vidéo : 2 min

Guerre entre le Hamas et Israël : le Consulat de France à Jérusalem s'affaire pour faire sortir les Français de Gaza - (Franceinfo)

Depuis les attaques du Hamas, le Consulat de France à Jérusalem a créé une cellule de crise pour faire sortir les Français de la bande de Gaza. Des négociations difficiles menées jour et nuit.

Après 12 heures d'attente au poste-frontière de Rafah, ville du sud de la bande de Gaza située à la frontière égyptienne, une femme est enfin en sécurité. Depuis les attaques du Hamas, une cellule de crise a été créée par le Consulat de France à Jérusalem. Elle s'affaire jour et nuit, 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, pour faire sortir les Français de la bande de Gaza. Des dizaines sont encore à l'intérieur. Plus d'une centaine a déjà pu passer en Égypte.



"Il y a des négociations très compliquées"

Un contact extrêmement compliqué pour celles et ceux qui sont toujours dans l'enfer de Gaza. Régulièrement, Israël coupe toute communication avec l'extérieur. Le Consulat de France à Jérusalem fait de ses ressortissants, mais aussi de ses agents sur place et de leurs familles, une priorité. Tous les moyens sont bons pour leur faire sentir qu'ils ne sont pas seuls.



En parallèle, la France négocie directement, mais aussi via des intermédiaires. "Il y a des négociations très compliquées, que ce soient les autorités égyptiennes, israéliennes, les autorités à Gaza", indique Nicolas Kassianides, consul général de France à Jérusalem. Le Consulat garde aussi un œil très attentif sur la situation des Français en Cisjordanie.