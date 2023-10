Durée de la vidéo : 8 min

Guerre entre le Hamas et Israël : la solution "à deux États" s'impose selon le président de l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranée Moyen-Orient - (Franceinfo)

Jean-Paul Chagnollaud, président de l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranée Moyen-Orient, est l'invité du 12/13 info, lundi 23 octobre.

"Je ne vois pas d'autres solutions, surtout après ce qu'il vient de se passer, que la séparation", assure Jean-Paul Chagnollaud, président de l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranée Moyen-Orient, invité du 12/13 info, lundi 23 octobre. "Comment on peut séparer du point de vue du droit international ? En s'appuyant sur le droit international et sur deux États", ajoute-t-il. Selon lui, il est important d'assurer la sécurité de l'État d'Israël, mais aussi celle des Palestiniens.

Une normalisation des relations impossible

"Depuis maintenant dix ans, plus rien n'a été fait pour tenter des négociations (…) la communauté internationale a démissionné", affirme Jean-Paul Chagnollaud. Pour lui, attendre la normalisation des relations entre Israël et les états arabes est un contresens. "Le peuple palestinien veut son indépendance (…) On dit 'Israël est une démocratie attaquée', ce qui est vrai. Mais c'est aussi un État qui est une puissance occupante", précise-t-il.