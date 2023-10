Durée de la vidéo : 1 min

Guerre entre le Hamas et Israël : la situation humanitaire de plus en plus alarmante - (franceinfo)

La situation des Gazaouis empire de jour en jour alors que les ONG sur place sont confrontées à l’horreur. L’ONU appelle à une trêve humanitaire.

À Deir-el-Balah, au centre de la bande de Gaza, des déplacés palestiniens viennent d’enfoncer les portes d’un centre d’aide de l’ONU. À l’intérieur du hangar, la confusion est totale. Il faut parfois jouer des coudes pour espérer récupérer un sac de nourriture. Certains Gazaouis déplorent leur détresse. Les files d’attente s’allongent partout. Il faut patienter des heures pour quelques sacs de pains ou un bidon d’eau.

Une dizaine d’hôpitaux a dû fermer

Le matériel médical et les médicaments manquent également malgré l’arrivée sur place vendredi 27 octobre d’une première équipe de la Croix-Rouge. Les hôpitaux font face à un afflux continuel de blessés graves, qu’ils doivent opérer sans anesthésie. Faute d’approvisionnement, douze des 35 hôpitaux de Gaza ont même dû fermer. L’ONU réclame une trêve humanitaire et alerte sur des conséquences durables et dramatiques du conflit. L’ONU se dit d’autant plus inquiète que l’information sur l’aide disponible ne circule plus depuis la coupure des télécommunications.