Guerre entre le Hamas et Israël : l'organisation terroriste revendique une attaque meurtrière à Jérusalem

Jeudi 30 novembre, à l'ouest de Jérusalem, deux Palestiniens ont tué trois civils et fait plusieurs blessés. La fusillade a été revendiquée par le Hamas, qui appelle à une "escalade" contre Israël.

Des civils fuyant les terroristes et le claquement sec d'un interminable échange de tirs… À 7h40, jeudi 30 novembre, à l'ouest de Jérusalem, deux Palestiniens sont sortis d'une voiture. Ils ont tiré avec un fusil d'assaut M16 et un pistolet. Les deux assaillants ont ensuite tenté de prendre la fuite, mais ils ont été abattus par un civil et deux militaires. Trois passants sont tués et les blessés sont nombreux.



Deux frères originaires de Jérusalem Est

"C'est un miracle, vraiment. On était devant. Si les terroristes avaient fait 100 mètres de plus en voiture, on aurait été leur cible", témoigne une femme. Les deux Palestiniens sont originaires de Jérusalem Est. Il s'agirait de deux frères trentenaires. Cette attaque meurtrière a été revendiquée par le Hamas. L'organisation terroriste appelle à l'escalade contre l'État hébreu.