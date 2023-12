Guerre entre le Hamas et Israël : l'OMS dénonce les contrôles menés par l'armée israélienne sur l'un de ses convois à Gaza

Le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dénonce, mardi 12 décembre, les contrôles menés samedi par l'armée israélienne sur un convoi médical, qui selon lui ont coûté la vie à l'un des blessés et à l'arrestation de membres du Croissant-Rouge palestinien. "Nous sommes profondément préoccupés par les contrôles prolongés et la détention des agents de santé qui mettent en danger la vie de patients déjà fragiles", a écrit sur X (ex-Twitter) Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l'OMS, alors que la situation humanitaire est particulièrement critique dans la bande de Gaza.

Le convoi, sous la houlette de l'OMS et du Croissant-Rouge palestinien, a été arrêté deux fois à un point de contrôle de l'armée israélienne à hauteur de Wadi Gaza, qui sépare le nord du sud du territoire palestinien, à l'aller et au retour. Au retour de l'hôpital al-Ahli, les patients et les membres du Croissant-Rouge ont dû sortir des ambulances et s'identifier.

Au cours de ces contrôles, des membres du Croissant-Rouge palestinien ont été "détenus à deux reprises" et "interrogés pendant plusieurs heures", précise Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ces opérations de contrôle menées par Tsahal ont provoqué le décès d'un patient "compte tenu de la gravité de ses blessures et du retard pris pour accéder aux soins", selon le dirigeant international. En entrant dans la ville de Gaza, l'un des camions transportant l'aide médicale et une ambulance ont également été touchés par des tirs, raconte le dirigeant éthiopien de l'agence onusienne, sans préciser qui a tiré.