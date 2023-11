Guerre entre le Hamas et Israël : l'imam de la grande mosquée de Paris "aurait souhaité" que le vœu de cessez-le-feu d'Emmanuel Macron "soit prononcé bien avant"

Durée de la vidéo : 9 min

Emmanuel Macron a déclaré, jeudi 9 novembre : "Il nous faut œuvrer à un cessez-le-feu" à Gaza. Une déclaration sur laquelle sont revenus Elie Korchia, président du Consistoire Central de France, et Abdelali Mamoun, imam de la grande mosquée de Paris, sur le plateau du 12/13 info.

À l'occasion d'une "conférence humanitaire" organisée jeudi 9 novembre à Paris pour tenter de débloquer une aide pour les populations civiles de Gaza, Emmanuel Macron a indiqué : "Il nous faut œuvrer à un cessez-le-feu." C'est la première fois que le chef de l'État exprime cette volonté. "C'est un vœu, qu'on peut tout à fait comprendre, d'espérer qu'il puisse y avoir un cessez-le-feu qui revienne. Mais aujourd'hui, soyons très clair : Israël a des objectifs, Israël doit vaincre ce mouvement terroriste [du Hamas]", a estimé Elie Korchia, président du Consistoire Central de France, dans le 12/13 info.



"Un temps pour la guerre et un temps pour la paix"

"On aurait souhaité qu'il soit prononcé bien avant", a de son côté indiqué Abdelali Mamoun, imam de la grande mosquée de Paris et auteur d'Islam contre le radicalisme, lui aussi présent sur le plateau du 12/13 info. "On espère qu'il y ait une solution de paix rapidement proposée pour enfin sortir de cet engrenage, qui date depuis plusieurs décennies, entre Israël et la Palestine, qu'on puisse avoir deux États l'un à côté de l'autre", a ajouté Abdelali Mamoun. "Évidemment qu'il faudra une solution de paix. Mais il y a un temps pour la guerre et il y a un temps pour la paix", a de son côté estimé Elie Korchia.