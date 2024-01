Guerre entre le Hamas et Israël : l'armée israélienne a éliminé le numéro deux du Hamas

Le numéro 2 du Hamas a été éliminé dans une frappe israélienne. Ainsi, Saleh al-Aruri a été tué le 2 janvier près de Beyrouth (Liban).

Dès 2015, les Américains offraient cinq millions de dollars en échange de renseignements sur Saleh Al-Arouri, le second du Hamas. Ce sont finalement les Israéliens qui l’ont éliminé le soir du 2 janvier dans une frappe spectaculaire à Beyrouth (Liban). Cet assassinat change-t-il la donne ? Non, selon les milliers de manifestants palestiniens qui se sont réunis à Ramallah en Cisjordanie quelques heures après la frappe qui a tué Salih Al-Aruri. "S'ils tuent l’un des leaders, d’autres chefs et d’autres palestiniens vont reprendre le flambeau et continuer la lutte contre cette occupation", explique un homme.

Un risque d'embrasement

Malgré les bombardements intensifs sur Gaza, le Premier ministre israélien n’a pas réussi à éliminer le chef du Hamas. L'assassinat du second, lui offre sa première victoire. Le risque d’embrasement avec le Hezbollah, à la frontière libanaise, a été anticipé. L'état hébreu et son armée se disent prêts. Le Hezbollah promet, de son côté, que cet assassinat à Beyrouth ne restera pas impuni.