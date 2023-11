Guerre entre le Hamas et Israël : l'armée fait des pauses dans ses bombardements de Gaza

Durée de la vidéo : 2 min

Jeudi 9 novembre, Israël refuse toujours tout cessez-le-feu. Mais l'armée affirme faire des pauses dans ses bombardements de Gaza, chaque jour pendant 4 heures, afin de permettre aux populations du nord de l'enclave de fuir vers le sud. Mais beaucoup d'habitants de cette zone refusent de partir, malgré les risques.

Gaza city, concassée par les bombardements. Et dans ce décor dantesque, des civils en file indienne. Drapeaux blancs et baluchons de fortune, ils quittent la ville par un corridor humanitaire. L'armée israélienne est aux aguets, selon elle, des membres du Hamas pourraient se joindre aux civils. Les terroristes chercheraient à déplacer des otages israéliens vers le sud.

"Une question de dignité"

Plus loin, des milliers de Palestiniens sont sur la route de l'exil vers le sud. Mais même sur le couloir d'évacuation, les bombardements sont très proches. "Il avait des tanks partout et des tirs sans arrêt. J'ai eu peur de me faire tuer d'une balle perdue", témoigne un père de famille, son enfant dans les bras. D'autres font le choix de rester à Gaza city, c'est le cas de Romi Abu Jamus, journaliste palestinien. "Peut-être que c'est la décision la plus difficile que j'ai prise dans ma vie, de rester, ma femme et mon fils avec moi. Pour moi, c'est une question de dignité. Soit on veut mourir en dignité, soit c'est l'humiliation", explique-t-il.