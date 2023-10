Guerre entre le Hamas et Israël : l'appel à l’unité d’Emmanuel Macron face à une situation inflammable

Durée de la vidéo : 1 min

La guerre entre le Hamas et Israël a amené le président de la République à prendre la parole, jeudi 12 octobre au soir.

Alors que la guerre entre le Hamas et Israël fait rage, le président de la République a pris la parole, jeudi 12 octobre au soir. Son ton était grave, puisque la France n’est pas seulement spectatrice, elle est impliquée : 13 Français sont morts et on compte 17 disparus, dont quatre enfants. La France est également impliquée par des répercussions franco-françaises. On le voit depuis samedi dernier : il y a une montée des actes antisémites. Il y en a eu une centaine depuis une semaine, selon le ministre de l’Intérieur.

Emmanuel Macron a tenté de rassurer la communauté juive

Cette flambée risque peut-être de s’accentuer lorsqu’il y aura l’intervention israélienne sur Gaza, si elle arrive. Hier soir, Emmanuel Macron a tenté de rassurer la communauté juive tout en mettant en garde contre les amalgames qui pourraient assimiler tous les musulmans à des anti-Israéliens radicaux. Il a également dit sa solidarité avec Israël tout en demandant à Tsahal d’épargner les populations civiles. Le président de la République a tenté d’apaiser, de parler d’unité, alors que les fractures du Proche-Orient risquent de s’exporter en France.