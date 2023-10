Guerre entre le Hamas et Israël : l'appel à l'aide des familles d'otages français

Durée de la vidéo : 2 min

Jeudi 12 octobre, plusieurs familles d'otages français du Hamas ont tenu une conférence de presse. Elles ont fait part de leur désarroi et appelé Emmanuel Macron à agir pour aider à leur libération.

Quatre familles franco-israéliennes sont dans la détresse, jeudi 12 octobre. Céline Ben-David, la mère d’un bébé, serait otage, même si son époux n’a pas de preuve de vie. Son frère lance un appel au président français : "Cette mère a laissé un enfant de six mois tout seul. [Elle] doit revenir. Elle est française." Un père est là pour sa fille, disparue elle aussi. Une jeune femme est sans nouvelle de cinq membres de sa famille. Ils ont été enlevés dans leur kibboutz.

"On vit un cauchemar"

Un père qui n’a plus de nouvelle de sa fille se désole : "Si elle ne rentre pas à la maison, je ne sais plus ce que je vais faire de ma vie." La mère d’Eitan, dont le fils a été enlevé, a réussi à s’enfuir avec ses deux filles. "On ne sait pas si Eitan est seul. On ne sait pas s’il mange, s’il dort", s’inquiète-t-elle. Elle demande aussi à Emmanuel Macron d’intervenir pour aider à la libération des otages.