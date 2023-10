Guerre entre le Hamas et Israël : Emmanuel Macron réaffirme son soutien à l'État hébreu

Durée de la vidéo : 2 min

Dans son allocution, jeudi 12 octobre, le président de la République a répété son soutien à Israël face au Hamas. Il a également assuré aux familles françaises des otages que la France travaillait à "les faire revenir sains et saufs".

La parole du président de la République était particulièrement attendue par les familles des otages français en Israël. Dans son allocution, jeudi 12 octobre, Emmanuel Macron s'est adressé directement à elles. "Je veux leur dire que la France met tout en œuvre, aux côtés des autorités israéliennes et avec nos partenaires, pour les faire revenir sains et saufs dans leur foyer, car jamais la France n'abandonne ses enfants", a-t-il déclaré.

Une "réponse légitime aux actes terroristes"

Le chef de l'État a également répété le soutien de la France à Israël et évoqué le sort des Gazaouis. "Ce n'est pas une guerre entre les Israéliens et les Palestiniens, c'est une guerre menée par des terroristes contre une nation, un pays, une société, des valeurs démocratiques. Nous avons assuré Israël et son peuple de notre solidarité sans faille, et de notre soutien dans sa réponse légitime aux actes terroristes", a encore affirmé Emmanuel Macron.