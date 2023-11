Guerre entre le Hamas et Israël : des libérations d'otages orchestrées avec précision par le Hamas

Durant la trêve avec Israël, le Hamas maîtrise tous les outils de la propagande et son utilisation des images. C’est notamment le cas lors des libérations d'otages. Le Hamas se fait également maître des horloges.

Sur des vidéos fournies par la communication du Hamas, une mère et sa fille sourient, en train d’être transférée à la Croix-Rouge. Depuis la première libération d'otages, les images du Hamas sont volontairement mises en scène. Les ravisseurs y apparaissent dans une attitude presque protectrice. Dans une vidéo, un combattant aide une grand-mère à descendre une marche trop haute, dans une autre, un militant porte un enfant dans un bus de la Croix-Rouge.

Un échange avec des spectateurs

L’échange a lieu en plein jour, avec des dizaines de spectateurs. La stratégie est, selon les experts, pensée pour montrer un visage plus humain. "Le Hamas a besoin, notamment pour reconstruire la bande de Gaza et espérer survivre aux assauts de l’armée israélienne, de se réhumaniser (...). On est vraiment dans une pure opération de propagande, principalement à usage interne, mais aussi auprès des bailleurs de fonds traditionnels du Hamas", analyse David Khalfa, codirecteur de l’Observatoire d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.