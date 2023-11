Guerre entre le Hamas et Israël : des journalistes ont-ils été prévenus à l'avance de l'attaque du 7 octobre ?

Durée de la vidéo : 1 min

Une polémique prend de l'ampleur concernant la présence de photographes de presse au moment de l'attaque terroriste du Hamas. Plusieurs journalistes de Gaza sont accusés d'avoir suivi les assaillants en Israël, le 7 octobre. Ont-ils été prévenus en amont ?

Sur un cliché, on voit des photographes de presse faisant une image d'une femme en train d'être enlevée par le Hamas, ce qui suscite la polémique. Une autre photo pose question. À droite, on voit Hassan Eslaiah, un photographe indépendant, et à gauche, l'un des chefs du Hamas qui a été le cerveau des attaques du 7 octobre. Ce dernier embrasse sur la joue Hassan Eslaiah, ce qui montre une évidente complicité entre les deux hommes.



Les médias concernés s'expliquent



Cette deuxième photo date d'avant les attaques du Hamas. Prouve-t-elle une connivence coupable entre certains photographes et les terroristes, et plus précisément, certains de ces photographes étaient-ils déjà avec le Hamas au moment où l'attaque a commencé ? Ont-ils été avertis à l'avance ? Non, dit Hassan Eslaiah. Sur une vidéo prise le matin du 7 octobre, il est sur une moto. L'un des passagers tient une grenade à la main. Il poste la vidéo environ une heure après le début de l'attaque. On le voit dix minutes auparavant devant un char en feu.



Plusieurs médias qui ont utilisé son travail s'expliquent aujourd'hui, dont CNN, qui indique : "Nous n'avions aucune connaissance préalable des attentats du 7 octobre." Les agences Reuters et AP ont fait des déclarations semblables. Plusieurs médias ont décidé de mettre fin à leur collaboration avec Hassan Eslaiah.