Guerre entre le Hamas et Israël : des images montrent des Palestiniens en sous-vêtements, assis par terre en pleine rue

Des images filmées par un soldat israélien montrent des Palestiniens en sous-vêtements assis par terre, la tête baissée, en pleine rue à Gaza. D'après le porte-parole de l'armée israélienne, ils ont été capturés ou se sont rendus lors de combats. Tsahal dit enquêter pour déterminer lesquels sont du Hamas.

À Beit Lahia (bande de Gaza), des hommes en sous-vêtements apparaissent sur des images, assis par terre et la tête baissée, en pleine rue. Ces images ont été filmées par un soldat israélien. On reconnaît au premier plan la manche de veste kaki. Au mégaphone, des soldats donnent des ordres à ces prisonniers, tous Palestiniens. Sur une photo, leurs chaussures et leurs vêtements sont jetés à terre.



Des images qui n'ont pas suscité l'indignation en Israël

Selon le porte-parole de l'armée israélienne, ces hommes ont été capturés ou se sont rendus lors de combats. "Les hommes qui étaient dans le périmètre des combats sont sortis des tunnels ou des maisons. Nous enquêtons pour savoir qui est du Hamas et qui ne l'est pas. Nous avons arrêté tout le monde, et nous les interrogeons", a indiqué Daniel Hagari. Sur d'autres images, un média proche du Hamas a identifié l'un de ses journalistes.



Pourquoi avoir fait déshabiller ces hommes palestiniens, et surtout, ne pas leur avoir permis de se rhabiller ? L'armée israélienne explique qu'il en va de la sécurité de ses soldats. En Israël, ces images n'ont pas suscité l'indignation. Certains prisonniers auraient été relâchés, dans la soirée du vendredi 8 décembre.