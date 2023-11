Guerre entre le Hamas et Israël : des évacuations sous les bombes

Durée de la vidéo : 3 min

À Gaza, un journaliste palestinien, accompagné de son fils, a documenté sa fuite sous les bombardements vers la ville de Rafah, dans le sud.

C’est l’exode d’un Palestinien parmi tant d’autres. Un civil avec son fils de deux ans, obligé de fuir le nord de Gaza dans un contexte extrêmement dangereux. Depuis le début de la guerre, un journaliste indépendant palestinien partage des vidéos de son quotidien avec son fils. Jusqu’à jeudi dernier, il affirmait ne pas vouloir partir de chez lui. Mais vendredi matin, l’armée israélienne l’appelle sur son téléphone, il a une demi-heure pour quitter son domicile.

Fuite à dos d’âne

L’armée israélienne a donné un itinéraire précis. Avec sa famille et ses voisins, ils doivent rejoindre le sud de Gaza. Les habitants sortent avec leurs drapeaux blancs. Plusieurs immeubles sont évacués. Tous se rendent vers le plus grand hôpital de Gaza où des milliers de personnes se sont déjà réfugiées. Ces Gazaouis doivent ensuite se rendre vers un barrage de l’armée israélienne pour quitter la ville. L’homme et son fils vont ainsi rejoindre la ville de Rafah, tout au sud, à dos d’âne. Ils y sont parvenus sains et saufs.