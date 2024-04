Guerre entre le Hamas et Israël : "Benjamin Nétanyahou navigue à vue", assure un spécialiste du Moyen-Orient

Alors que le spectre d’une offensive israélienne plane sur plus d’un million de Palestiniens réfugiés à Rafah, la politique militaire de Benjamin Nétanyahou reste floue. Sébastien Boussois, docteur en sciences politiques, spécialiste du Moyen Orient et des relations euro-arabes était l'invité du 19/20 info.

Malgré plusieurs semaines de discussions, aucune trêve entre Israël et le Hamas n'est intervenue. La population de Gaza est confrontée à la famine à cause du blocus israélien. La trêve réclamée par les États-Unis n'est toujours pas d’actualité. "On a toujours eu du mal à analyser la stratégie de Benjamin Nétanyahou", explique, Sébastien Boussois, docteur en sciences politiques, spécialiste du Moyen Orient et des relations euro-arabes. "On voit bien que depuis le début de la guerre, il navigue à vue avec plusieurs objectifs. Le principal c'était d'éradiquer définitivement le Hamas. Les spécialistes sont tombés d'accord sur le fait que c'était quasiment impossible a minima d’en venir à bout voire même de son idéologie."

"Pris en étau par sa coalition"

Selon le Hamas, le conflit a déjà fait plus de 31 000 morts, en majorité des civils. "Je crois que Benjamin Nétanyahou a démontré les limites de son intervention depuis des mois. D'un côté, le nombre de morts civiles extraordinairement important côté palestinien et puis l'impossibilité de venir à bout de l’ensemble des têtes pensantes du Hamas. Benjamin Nétanyahou n'a pas d'autres choix que d'aller jusqu'au bout parce qu'il est pris en étau par sa coalition", précise le spécialiste.