Guerre entre le Hamas et Israël : à Paris, une manifestation pro-Palestine autorisée et sous haute surveillance

Contrairement aux précédentes, la préfecture de police n'a pas interdit la manifestation organisée samedi 4 novembre à Paris en soutien à la Palestine. Le défilé sera très encadré par les forces de l'ordre.

Temps de lecture : 1 min

Rendez-vous est donné place de la République à 14h30 le samedi 4 novembre à Paris. La nouvelle manifestation de soutien à la Palestine, dans le contexte de guerre entre le Hamas et Israël, n'a cette fois pas été interdite, contrairement aux précédentes. Ce sera une première depuis le début du conflit : la manifestation ne sera pas statique. Elle se dirigera vers la place de la Nation et pourrait potentiellement durer jusqu'à 19 heures. Mais la préfecture prévoit tout de même un important dispositif de forces de l'ordre.

Les fauteurs de troubles inquiètent particulièrement les autorités, ainsi que les potentiels dégâts sur le parcours. Mais la préfecture n'a pas mis son veto en raison de la représentativité des organisations qui appellent à la mobilisation, notamment des partis politiques et des syndicats avec leurs propres services d'ordre. Des organisateurs qui sont donc plus expérimentés et plus structurés que certaines associations.

Aucun débordement toléré

La décision préfectorale est toutefois plus proche du feu orange que du feu vert : le préfet de police de Paris Laurent Nuñez a prévenu qu'il ne tolérera aucun débordement. Tout propos, banderole ou pancarte à caractère antisémite ou faisant l'apologie du terrorisme se traduira par une interpellation et une enquête judiciaire. Le dispositif, lui, sera conséquent même si aucun chiffre n'est communiqué. Seule précision : la manifestation aura lieu sous l'œil des drones de la police.