Guerre entre le Hamas et Israël : à Gaza, "la guerre est toujours une tragédie", déplore Frédéric Encel, docteur en géopolitique

Israël confirme avoir touché à Gaza un secteur proche d’une église dans un raid visant le centre de commandement d’un terroriste du Hamas. Côté Gaza, on affirme que l’église était visée. Décryptage avec Frédéric Encel, docteur en géopolitique, invité du 12/13 info, vendredi 20 octobre.

Israël a confirmé avoir touché à Gaza un secteur proche d’une église, lors d'un raid qui visait le centre de commandement d’un terroriste du Hamas. Selon les autorités à Gaza, c'est l'église qui était visée. "Si le Hamas établit ses centres stratégiques sous les églises et les hôpitaux, c’est extrêmement compliqué d’éviter les civils", explique Frédéric Encel, docteur en géopolitique, dans le 12/13 info, vendredi 20 octobre. Dans un bâti dense qu’est Gaza, la "guerre est de toute façon toujours une tragédie", estime le maître de conférences à Science Po Paris et auteur du livre Les voies de la puissance.

"La France a un rôle à jouer"

Le bilan de l’explosion d’un hôpital de Gaza est revu à la baisse, de 100 à 300 morts au lieu de 800, et ce n’est plus un hôpital mais un parking qui a été touché. "C’est très grave, et manifestement, c’est bien le Jihad Islamique" qui en est à l'origine, selon Frédéric Encel. Israël se veut inflexible, et n’offrira aucune aide tant que les otages seront maintenus. La France, elle, avance doucement. "La France a un rôle à jouer pour des raisons simples : on entretient de bons rapports avec l’Égypte et l’Autorité palestinienne", affirme Frédéric Encel.