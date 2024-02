Guerre entre Israël et le Hamas : une trêve humanitaire ne ferait que "retarder" l'offensive à Rafah, prévient Benyamin Nétanyahou

Une opération militaire à Rafah permettrait à Israël de n'être qu'à "quelques semaines" d'une "victoire totale" sur le Hamas, a assuré Benyamin Nétanyahou, dimanche 25 février, lors d'un entretien à la chaîne américaine CBS. Le Premier ministre israélien a ajouté que l'offensive prévue par l'armée ne serait que "retardée" si une trêve humanitaire était trouvée, alors que des négociations sont en cours pour tenter d'aboutir à un accord sur une nouvelle pause dans les combats.

Plus tôt dans la journée, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche avait déclaré que "les représentants d'Israël, des Etats-Unis, de l'Egypte et du Qatar se sont rencontrés à Paris et sont parvenus à un terrain d'entente entre eux quatre à propos des contours" d'un possible accord sur la libération des otages et "d'un cessez-le-feu temporaire" à Gaza. "Nous espérons que, dans les prochains jours, nous pouvons parvenir à un point où il y a effectivement un accord solide et final sur cette question", a-t-il assuré.

La communauté internationale s'inquiète des risques que présente l'opération militaire israélienne à Rafah, ville du sud de la bande de Gaza où près de 1,5 million de déplacés ont trouvé refuge. Le conflit a déjà fait 29 692 morts dans le territoire palestinien, d'après le ministère de la Santé gazaoui, administré par le Hamas, dans son dernier bilan publié dimanche. Quelque 2,2 millions de personnes, sur les 2,3 millions d'habitants de l'enclave palestinienne, sont par ailleurs menacées de famine, selon l'ONU.