Guerre entre Israël et le Hamas : Sébastien Lecornu s’est rendu sur le porte-hélicoptère français Dixmude, où sont soignés des civils de Gaza

Sébastien Lecornu, ministre des Armées, s’est rendu dimanche 31 décembre à bord du Dixmude, porte-hélicoptères militaire français ancré depuis un mois dans un port égyptien. Le navire accueille une centaine de civils blessés dans les bombardements à Gaza.

Depuis plus d’un mois, il est amarré dans un port égyptien, à quelques kilomètres de la bande de Gaza. À bord du Dixmude, des blessés de l’enclave palestinienne sont soignés. "Je vais beaucoup mieux parce qu’on me donne des médicaments quand j’ai mal, et ils prennent soin de moi", raconte un garçon de dix ans.

Des blessures de guerre

80 médecins et infirmières ont déjà pris en charge une centaine de patients, et tenté de soulager des blessures physiques et psychologiques. "On a des blessures de guerre, des brûlures graves, des enfants amputés", détaille un médecin. Un travail difficile, salué ce dimanche 31 décembre par le ministre des Armées, en visite pour la première fois sur le bâtiment de guerre. "La question de la protection des civils est une question clé", a affirmé le ministre sur place. Alors qu’Israël intensifie son offensive sur la bande de Gaza, on ignore combien de temps le Dixmude pourra poursuivre sa mission.