Guerre entre Israël et le Hamas : "Rien ne justifie le massacre des innocents", selon l'imam de la mosquée de Bordeaux



"Rien ne justifie, même si la cause est juste et noble, rien ne justifie le massacre des innocents. L'islam ne peut pas accepter le massacre des enfants ou des vieillards" a réagi vendredi 13 octobre sur franceinfo Tareq Oubrou, recteur et imam de la mosquée de Bordeaux après l'attaque du Hamas contre Israël.

Le Conseil français du culte musulman a lancé un appel jeudi 12 octobre à tous les responsables des mosquées et à tous les imams, leur demandant, pour cette prière du vendredi, de redoubler de vigilance alors que plusieurs rassemblements ont eu lieu en France pour soutenir la cause palestinienne. "Les musulmans ne doivent pas s'identifier à cette organisation. Le peuple palestinien n'est pas Hamas. Donc, il faut faire preuve de discernement", a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, Il a appelé les musulmans et juifs de France à "veiller à ce que les choses s'apaisent entre ces deux communautés qui sont massivement présentes en France", car il craint de "voir certaines personnes passer à des actes ignobles".

franceinfo : Les imams vont-ils tenter de faire baisser la tension lors de la prière du vendredi ?

Tareq Oubrou : C'est une occasion de rappeler les valeurs fondatrices de l'islam que sont la paix et la justice, surtout dans un moment de grande émotion. Quelle que soit la légitimité de cette émotion, il faut faire preuve de discernement et de ne pas confondre les répertoires. Ce qui s'est passé le 7 octobre est un acte qui a choqué tout le monde et qui a surpris tout le monde, y compris beaucoup de musulmans. Rien ne justifie, même si la cause est juste et noble, rien ne justifie le massacre des innocents. L'islam ne peut pas accepter le massacre des enfants ou des vieillards. Non seulement c'est contraire au droit international, mais c'est contraire au droit canonique musulman. Le prophète a interdit le massacre des enfants, des femmes, des vieillards. Il y a un droit de guerre, même en Islam.

Hamas, à cet égard-là, est en porte-à-faux par rapport aux valeurs qu'elle prend, c'est-à-dire l'islam. Il faut effacer islamique de leur intitulé.

"On ne peut pas prendre de l'islam ce qui nous arrange et délaisser ce qui nous dérange. Les musulmans ne doivent pas s'identifier à cette organisation. Le peuple palestinien n'est pas Hamas. Il faut faire preuve de discernement". Tariq Oubrou, imam de la mosquée de Bordeaux, à franceinfo

Vous n'hésitez pas à parler de terrorisme ?

Malheureusement, l'injustice produit de l'injustice. 70 ans d'humiliation, d'oppression provoquent ce genre de dérapage, de crime, de terrorisme. Expliquer ne veut pas dire justifier, mais expliquer le phénomène pour pouvoir proposer des solutions. Tant qu'il n'y a pas de paix et de justice dans cette région, malheureusement, la guerre va se poursuivre tout le temps.

Soutenez-vous Emmanuel Macron qui appelle à la concorde entre tous les Français ?

Nous sommes tous Français. Il y a le principe de fraternité républicaine que nous devons partager au-delà de nos options philosophiques, religieuses. Nous devons garder une très forte valeur de fraternité. Il y a des juifs, il y a des musulmans. Il ne faut pas que les musulmans s'identifient à une cause qui n'est pas forcément la leur.

Les juifs de France doivent également prendre en considération cette dimension française et de veiller à ce que les choses s'apaisent entre ces deux communautés qui sont massivement présentes en France, qui sont deux grosses communautés en France. Il faut faire très très attention. Il faut que les imams et les rabbins appellent à garder raison, à faire preuve de discernement. Nous vivons sous la coupole de la République, de la laïcité. Nous devons renforcer nos liens républicains et nos liens citoyens.

Craignez-vous des répercussions en France du conflit entre Hamas et Israël ?

C'est inévitable. On est dans un moment d'émotion, d'irrationnel. Il y aura certainement des dérapages, des deuils, de la haine. Il y a déjà la haine qui se déploie dans les réseaux sociaux, malheureusement. Je ne cache pas ma crainte de voir certaines personnes passer à des actes ignobles.