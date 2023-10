Guerre entre Israël et le Hamas : 15 000 personnes rassemblées à Paris en soutien aux Palestiniens, selon la préfecture de police

Il s'agissait de la première manifestation propalestinienne dans la capitale à ne pas avoir initialement fait l'objet d'une interdiction par la préfecture de police.

Quelque 15 000 personnes sont rassemblées, dimanche 22 octobre, sur la place de la République à Paris pour demander l'arrêt des opérations militaires d'Israël à Gaza, selon la préfecture de police. Les participants à ce rassemblement ont multiplié les slogans propalestiniens à l'occasion de cette première manifestation parisienne à ne pas avoir initialement fait l'objet d'une interdiction par la préfecture de police.

Présente au rassemblement, la députée de La France insoumise, Aurélie Trouvé, a de son côté fait état sur le réseau social X (ex-Twitter) de plus de 30 000 participants. A l'initiative du rassemblement, le collectif "Pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens" a déployé une banderole au pied de la statue de la République, appelant la France à "demander un cessez-le-feu immédiat" et "halte au massacre à Gaza".

La CGT, FSU, La France Insoumise, l'Union syndicale Solidaires, l'association France-Palestine-Solidarité, le Mrap, le collectif des Musulmans de France ou encore l'Union juive française pour la Paix font partie de la quarantaine d'organisations membres du collectif. Au cours du rassemblement, un orateur a appelé à une nouvelle mobilisation samedi.