Guerre entre Israël et le Hamas : onze otages, dont trois mineurs Français, ont été libérés lundi soir

Parmi les onze otages libérés lundi soir, tous binationaux, figurent trois Français, deux Allemands et six Argentins.

Des libérations, pour la quatrième soirée consécutive. L'armée israélienne a annoncé, lundi 27 novembre, que onze otages, tous binationaux, ont été libérés par le Hamas et sont bien arrivés en Israël. Un peu plus tôt dans la soirée, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères qatarien, Majed al Ansari a précisé sur X que parmi ces otages, figurent trois Français, deux Allemands et six Argentins. Enfin, concernant les 33 Palestiniens libérés, Majed al Ansari a précisé qu'il s'agit de "30 mineurs et trois femmes".

Parmi les otages français, se trouvent Eitan Yahalomi, 12 ans, ainsi que Erez et Sahar Kalderon, 12 et 16 ans. "Trois de nos jeunes compatriotes font partie du groupe d'otages libérés aujourd'hui", s'est félicité Emmanuel Macron sur X, ajoutant qu'il restait "pleinement" mobilisé pour "obtenir la libération de tous les otages". De son côté, la ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna, a fait part de son "immense soulagement", sur le plateau de BFMTV. Elle a également ajouté que la France "ne relâchera pas ses efforts" jusqu'à ce que "tous les otages", notamment "cinq Français disparus" retrouvent la liberté.

Même son de cloche du côté de la diplomatie allemande. Parmi les onze otages libérés lundi, figurent "deux adolescents allemands". "Après 52 jours de souffrance et de désespoir, leur mère peut les prendre à nouveau dans les bras. Je pense aux familles qui continuent d'attendre dans la peur. Nous faisons tout pour qu'elles aussi puissent les prendre dans les bras", a déclaré la ministre des Affaires étrangères allemande, Annalena Baerbock, dans un message posté sur X.