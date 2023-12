Guerre entre Israël et le Hamas : Mia Schem, ex-otage franco-israélienne, raconte ses 55 jours de détention - (franceinfo)

Ancienne otage du Hamas, Mia Schem a décidé de raconter son calvaire lors de deux interviews à la télévision israéliennes qui seront diffusées le soir du vendredi 29 décembre. La jeune femme de 21 ans détaille ce qu’elle a vécu pendant ses 55 jours de captivité.

Il y a presque un mois, Mia Schem et sa mère se sont tombées dans les bras. C’était la fin de 54 jours de captivité aux mains du Hamas. Pour la première fois, vendredi 29 décembre, Mia Schem prend la parole et décrit l’enfer de Gaza. "J’ai vécu un Holocauste. Tout le monde là-bas est un terroriste, ce sont des familles sous la coupe du Hamas. Avec le recul, j’ai réalisé que j’étais dans une famille. J’ai commencé à me poser des questions. Pourquoi suis-je dans la maison d’une famille ? Pourquoi y a-t-il des enfants ici ? Pourquoi y a-t-il une femme ici ?", décrit-elle lors d’une interview à la télévision israélienne.

Enfermée dans une pièce sombre

Otage pendant un mois et demi, Mia Schem explique avoir dormi une heure par nuit maximum et avoir vécu "enfermée dans une pièce sombre". Elle précise qu’il était "interdit de parler. Vous ne devez pas être vu, entendu. Vous êtes caché, il y a un terroriste qui vous regarde 24 heures sur 24." Le temps s’allonge, la nourriture se raréfie. La jeune femme confie avoir eu peur "d’être violée" et "de mourir". "Sa femme était à l’extérieur de la pièce avec ses enfants. C’est la seule raison pour laquelle il ne m’a pas violée", affirme-t-elle. D’après l’armée israélienne, il reste encore 129 otages. En tout, 240 personnes ont été enlevées par le Hamas le 7 octobre.