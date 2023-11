17 otages ont retrouvé la liberté, dimanche 26 octobre, après 51 jours de captivité. À chaque libération son histoire, des instants de joie et des blessures qui demeurent. Près de 200 otages restent toujours détenus par le Hamas.

C’est encore une fois devant une foule à Gaza que les miliciens du Hamas, à l’arrière de leur pick-up, sont venus remettre les otages à la Croix-Rouge. L’une des femmes âgées libérées est tout de suite examinée. Son état de santé est jugé sérieux.

Dans un autre véhicule, on distingue des visages d’enfants. Ils sont huit, dont une Américaine de quatre ans, enlevée après que ses deux parents ont été assassinés le 7 octobre. Dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 novembre, il y a eu des scènes de retrouvailles heureuses entre plusieurs de ces enfants et leurs parents.

Des conditions difficiles

Les conditions de détention ont été particulièrement dures pour les otages. "Il y a des jours où ils n’avaient rien à manger, un peu de pain et de riz. Ma cousine et sa mère ont perdu entre six et huit kilos", raconte Merav Morovov, cousine d’une otage libérée. Acclamé par des drapeaux, le troisième groupe d’otages est entré sur le territoire israélien dans la soirée.