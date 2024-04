Guerre entre Israël et le Hamas : les négociations se poursuivent difficilement en Égypte

Le Mossad, les forces armées israéliennes, affirme dimanche 14 avril que le mouvement palestinien a rejeté le denier projet de trêve discuté au Caire, en Égypte.

Il y a une semaine, des représentants d'Israël et du Hamas ont rencontré ceux de l'Égypte, du Qatar et des États-Unis, dans une tentative de négociation pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Les intermédiaires ont une nouvelle fois échoué à mettre d'accord les deux pays. Dans un communiqué, le Hamas a remis sa réponse, dimanche 14 avril, à la suite de la rencontre. Il réclame notamment "un cessez-le-feu permanent" et "le retrait de l'armée d'occupation de toute la bande de Gaza" ainsi que "le retour des déplacés".

Israël prépare une attaque sur Rafah

La seule et unique trêve depuis le début de la guerre remonte au mois de novembre. Sept jours d'accalmie ont été observés. Ils ont permis la libération d'otages israéliens en échange de prisonniers palestiniens. Israël s'oppose à un cessez-le-feu permanent et un retrait complet de son armée à Gaza. Les autorités se disent prêtes à lancer une offensive terrestre sur Rafah, territoire du Sud de l'enclave où sont réfugiées plus de 1,5 million de personnes.