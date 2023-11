Guerre entre Israël et le Hamas : les Libanais redoutent une extension du conflit

Durée de la vidéo : 2 min

Au Liban, on s’inquiète d’une extension du conflit entre le Hamas et Israël. Depuis le 7 octobre, les positions du Hezbollah proches de la frontière sont visées. Des milliers d’habitants ont déjà fui cette zone, mais pour quel avenir ?

Depuis leurs fenêtres, les Libanais qui vivent le long de la frontière avec Israël peuvent apercevoir d’épaisses fumées. Les échanges de tirs sont quasi quotidiens dans le sud du pays. En réponse aux roquettes tirées par le Hezbollah, Tsahal vise les infrastructures militaires de l’organisation terroriste chiite. Depuis le début de la guerre le 7 octobre, plus de 29 000 Libanais ont fui leur maison. Beaucoup d’entre eux redoutent une extension du conflit entre le Hamas et Israël.

Le Liban en crise

Depuis quatre ans, le Liban est plongé dans une crise sans précédent. Certains quartiers de Beyrouth, la capitale, portent les stigmates de cette extrême pauvreté. Un pays sans autorité réelle qui n’a pas de gouvernement et dont la monnaie ne vaut plus rien. Au Liban, la pénurie est visible partout, comme dans une clinique réservée aux réfugiés de la guerre. Ici, on manque de tout, notamment de médicaments, alors on attend désespérément des rentrées d’argent pour faire face aux besoins.