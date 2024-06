Guerre entre Israël et le Hamas : les Etats-Unis disent "examiner" la réponse du Hamas au plan de trêve

Le plan annoncé par le président américain et adopté lundi par le Conseil de sécurité de l'ONU, prévoit dans une première phase un cessez-le-feu de six semaines.

Les discussions se poursuivent autour du plan de trêve proposé le 31 mai par le président américain, Joe Biden. Alors que le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, est en tournée diplomatique au Proche-Orient, le Maison Blanche a déclaré, mardi 11 juin, examiner la réponse officielle du Hamas à cette proposition."Nous avons reçu la réponse que le Hamas a donnée au Qatar et à l'Egypte, et nous sommes en train de l'examiner", a déclaré à des journalistes un porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby.

"Je ne vais pas fournir de contexte ou de détails sur la réponse qui vient d'arriver et que notre équipe est en train d'évaluer, tout comme nos amis du Qatar et de l'Egypte", qui assurent comme les Etats-Unis le rôle de médiateurs entre le gouvernement israélien et les responsables du Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, a-t-il ajouté.

Le Hamas et le Jihad islamique pour un "arrêt total de l'agression" à Gaza

Le Hamas et le Jihad islamique ont réagi dans un communiqué commun au plan de cessez-le-feu porté par les Américains et soutenu lundi par le Conseil de sécurité de l'ONU. La réponse qu'ils ont transmise à leurs interlocuteurs "donne la priorité aux intérêts du peuple palestinien et souligne la nécessité d'un arrêt total de l'agression en cours à Gaza", ont fait savoir les deux groupes islamistes, ajoutant qu'ils étaient prêts à "s'engager de façon positive pour parvenir à un accord qui mette fin à cette guerre".

Le plan annoncé par le président américain prévoit, dans une première phase, un cessez-le-feu de six semaines accompagné d'un retrait israélien des zones densément peuplées de Gaza, de la libération d'otages retenus dans le territoire palestinien et de prisonniers palestiniens détenus par Israël.

Washington accentue la pression pour que les belligérants acceptent ce plan de cessez-le-feu. En tournée au Moyen-Orient, Antony Blinken, a souligné en Israël que le Premier ministre Benjamin Netanyahu lui avait "réaffirmé son engagement" pour le plan de cessez-le-feu annoncé par le président américain fin mai et adopté lundi par le Conseil de sécurité de l'ONU.

Le secrétaire d'Etat américain, a aussi qualifié de "signe encourageant" la réaction du Hamas, qui avait dit lundi accueillir "favorablement" un certain nombre d'éléments de la résolution américaine, avant de donner sa réponse officielle mardi soir.