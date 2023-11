Guerre entre Israël et le Hamas : les Etats-Unis déplorent le nombre de Palestiniens tués à Gaza

Le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, a appelé Israël, vendredi, à en faire "beaucoup plus" pour protéger les civils qui vivent dans l'enclave palestinienne.

C'est un message de tempérance adressé à Israël. "Bien trop de Palestiniens ont été tués" depuis le début de la riposte israélienne à l'attaque du Hamas du 7 octobre, a déclaré le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, vendredi 10 novembre. "Beaucoup plus doit être fait pour protéger les civils et s'assurer qu'ils reçoivent de l'aide humanitaire", a-t-il souligné, en marge d'une visite en Inde.

Le chef de la diplomatie américaine a salué la décision d'Israël d'accepter des "pauses humanitaires" dans son offensive dans le nord de la bande de Gaza. "Je pense que des progrès ont été réalisés", a-t-il déclaré. "Mais j'ai également été très clair sur le fait qu'il restait encore beaucoup à faire en termes de protection des civils et d'acheminement de l'aide humanitaire", a-t-il répété. Il a précisé que les Etats-Unis travaillaient sur des "plans concrets pour ce faire".

Le chef de la diplomatie américaine achève vendredi une tournée au Moyen-Orient et en Asie qui l'a vu notamment se rendre en Israël vendredi dernier et en Cisjordanie occupée dimanche. Il a réaffirmé par ailleurs vendredi que les Etats-Unis soutiennent à terme la solution de deux Etats, israélien et palestinien, seul moyen de parvenir à une "paix durable et juste".