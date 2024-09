Guerre entre Israël et le Hamas : les deux tiers des bâtiments de Gaza sont détruits ou endommagés, selon l'ONU

Des images satellite de la bande de Gaza, collectées les 3 et 6 septembre, montrent une nette détérioration de la situation. Les deux tiers des bâtiments de l'enclave palestinienne ont été détruits ou endommagés depuis octobre 2023, date du début de la guerre entre le Hamas au pouvoir et Israël, annonce lundi 30 septembre le Centre satellitaire de l'ONU (Unosat). "Ces 66% des bâtiments endommagés dans la bande de Gaza correspondent à 163 778 structures au total", a précisé l'organisme hébergé à Genève (Suisse) par l'Institut des Nations unies pour la formation et la recherche (Unitar).

La précédente évaluation, qui reposait sur des images datant de début juillet, avait déterminé que 63% des structures de ce territoire palestinien avaient été touchées, le terme "structures" englobant tous les types de construction.

Une évaluation à destination des ONG

Selon l'agence onusienne, 52 564 "structures" ont été détruites, 18 913 ont été gravement endommagées, 35 591 "probablement" endommagées et 56 710 "modérément touchées". La ville de Gaza a particulièrement souffert, avec 36 611 constructions détruites, ajoute l'Unosat. Ce dernier et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ont par ailleurs relevé qu'environ 68% des champs cultivés de manière permanente dans la bande de Gaza présentaient en septembre "un déclin significatif de leur santé et de leur densité".

L'Unosat affirme que son analyse d'images aide les organisations humanitaires à évaluer l'étendue des dégâts liés au conflit dans l'enclave palestinienne, dévastée par l'offensive israélienne menée en représailles des attaques terroristes du Hamas, le 7 octobre. Ces images doivent aussi contribuer à préparer les opérations de secours d'urgence, alors que les civils prisonniers de la bande de Gaza font face à une situation humanitaire catastrophique, alerte l'ONU.