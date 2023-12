Guerre entre Israël et le Hamas : les bombardements ont repris dans la bande de Gaza

Plusieurs bombes israéliennes se sont abattues sur la bande de Gaza, vendredi 1er décembre, actant la fin de la trêve amorcée une semaine plus tôt. Dans l'enclave, les hôpitaux accueillent de nombreux blessés, parfois des enfants.

Après une semaine de répit, les sirènes d'alarme sont de retour à Gaza, vendredi 1er décembre. À l'hôpital Al Ahli, des dizaines de blessés sont pris en charge par les équipes médicales. C'est le cas d'un garçon, aidé par sa sœur, inquiète. "Je dormais quand j'ai entendu le bruit de pierres qui tombaient. Et ensuite, j'ai entendu la voix de mes frères et sœurs et je suis allée les rejoindre. Et puis j'ai entendu des gens qui commençaient à creuser, et ils sont venus nous sortir de là", témoigne-t-elle.



Bombardements israéliens

Au même moment, sur le parvis, des habitants pleurent la mort d'un adolescent. "Quelle était sa faute ? Dieu, qu'avons-nous fait pour mériter cela ?", s'exclame un homme en larmes. "Depuis tôt ce (vendredi) matin, et après la fin de la trêve dans la bande de Gaza, les forces d'occupation israéliennes ont commencé les opérations de bombardements et ont continué à frapper les maisons habitées dans la bande de Gaza. Rien que dans la ville de Gaza, plus de 30 martyrs sont morts à cause de ces attaques directes", explique Mahmoud Basal, porte-parole de la Défense civile de Gaza. De son côté, Israël justifie ces frappes en invoquant une rupture de la trêve par le Hamas.