Guerre entre Israël et le Hamas : "Les Palestiniens attendent des mesures concrètes", assure un professeur de français à Gaza

Durée de la vidéo : 25 min

Ziad Medoukh, professeur de français à l'université Gaza, et Olivier Rafowicz, porte-parole de l'armée de défense d'Israël, sont les invités du 19/20 info.

Ziad Medoukh, professeur de français à Gaza, est resté sur place malgré le conflit entre Israël et le Hamas. "C'est un geste symbolique. Je suis palestinien, je travaille pour l'enseignement français. J'ai évacué ma femme et ma famille", confie-t-il. Avant d'ajouter que personne n'est à l'abri et de mettre en avant les difficultés qu'il connaît actuellement. "Les Palestiniens attendent des mesures concrètes", affirme-t-il.

Un avenir difficile à envisager pour Gaza

Olivier Rafowicz, porte-parole de l'armée de défense d'Israël, a évoqué "le droit légitime et obligatoire de rentrer dans la bande de Gaza et détruire le Hamas". Avant d'indiquer que les plans d'action dépendent de plusieurs paramètres et ne pas souhaiter que des civils soient pris dans des attaques.