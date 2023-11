Guerre entre Israël et le Hamas : le Qatar évoque des obstacles "très mineurs" avant un accord sur les otages

Le Premier ministre qatari n'a en revanche pas fourni de calendrier pour la libération des otages capturés par le Hamas.

La conclusion d'un accord sur la libération des otages enlevés par le Hamas lors de son attaque le 7 octobre contre Israël repose désormais sur des questions pratiques "mineures", a affirmé dimanche le Premier ministre du Qatar, sans toutefois fournir de calendrier. "Les défis qui subsistent dans les négociations sont très mineurs (...) Ils sont plus logistiques, ils sont plus pratiques", a déclaré Mohammed ben Abderrahmane Al Thani lors d'une conférence de presse à Doha au côté du chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell. Ce dernier a appelé à la "libération sans condition" de tous les otages, et a dénoncé l'attaque du Hamas contre Israël.

Les négociations en vue d'un accord ont connu "des hauts et des bas au cours des dernières semaines. Je pense que je suis désormais plus confiant dans le fait que nous sommes suffisamment proches pour parvenir à un accord qui permettra à ces gens (les otages) de rentrer chez eux en toute sécurité", a-t-il ajouté. Le Qatar, qui accueille un bureau politique du Hamas, a été impliqué dans la médiation ayant permis en octobre la libération de quatre otages : une Américaine et sa fille, ainsi que deux Israéliennes.

L'attaque du Hamas menée le 7 octobre sur le sol israélien a fait 1.200 morts, en majorité des civils, selon les autorités israéliennes qui estiment qu'environ 240 personnes ont été prises en otages par le mouvement islamiste palestinien ce jour-là. En représailles, Israël a juré d'"anéantir" le Hamas qui a pris le pouvoir à Gaza en 2007. Les bombardements israéliens sur la bande de Gaza ont depuis fait 12 300 morts, essentiellement des civils, selon le gouvernement du mouvement palestinien, même si aucune source ne permet d'étayer avec précision ce bilan.