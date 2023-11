Guerre entre Israël et le Hamas : le Qatar au cœur des négociations - (France 2)

Si Israël et le Hamas ne se parlent pas directement depuis le début de la guerre, plusieurs pays assurent la médiation pour tenter de prolonger la trêve. On y trouve les États-Unis, l’Égypte et le Qatar, qui a réussi à se rendre incontournable.

Samedi 25 novembre, alors que le Hamas suspend la libération du deuxième groupe d’otages et que la confusion s’est installée dans le sud de Gaza, un avion parti du Qatar vient d’atterrir en Israël, via Chypre. À son bord, une délégation menée par le ministre qatari des Affaires étrangères. Le Qatar joue sa crédibilité, il est un acteur clé de l’accord sur la libération des otages et voudrait obtenir une prolongation du cessez-le-feu. Mais la trêve ne tient qu’à un fil.

Le Qatar comme intermédiaire

Le Qatar est sur le terrain et le montre. Une ministre qatarienne chargée du volet humanitaire était à Gaza, le 25 novembre. L’émir du Qatar a également reçu un appel de Joe Biden, le président des États-Unis, pour faire avancer les négociations. Il est le seul qui dialogue à la fois avec Israël et le Hamas, dont il héberge la branche politique et qu’il finance.

Doha joue sa partition aux côtés de l’Égypte, déterminante pour débloquer les libérations d’otages. Officiellement, la trêve se termine lundi 27 novembre après de nouvelles libérations. Le Qatar rêve d’obtenir le prolongement de cette trêve et la libération de plus d’otages. Ce serait une pierre de plus dans le jardin de sa puissance diplomatique.