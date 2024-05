Guerre entre Israël et le Hamas : le coût de la reconstruction dans la bande de Gaza est déjà estimé entre 30 et 40 milliards de dollars, selon l'ONU

L'ONU a estimé entre 30 et 40 milliards de dollars le coût de la reconstruction de la bande de Gaza, jeudi 2 mai, lors d'une conférence de presse à Amman (Jordanie). Le territoire est ravagé depuis bientôt sept mois par une guerre dévastatrice entre Israël et le Hamas palestinien. Ce montant annoncé est le fruit d'une estimation réalisée par le Programme des Nations unies pour le développement. "L'ampleur de la destruction est énorme et sans précédent", a déclaré Abdallah al-Dardari, directeur du bureau régional pour les Etats arabes du PNUD. C'est une mission à laquelle la communauté internationale n'a pas été confrontée depuis la Seconde Guerre mondiale".

Plus de 70% du bâti résidentiel a été touché

Si la reconstruction de Gaza devait être menée selon le processus traditionnel, ajoute-t-il, "cela pourrait prendre des décennies, et le peuple palestinien n'a pas le luxe de patienter des décennies." Abdallah al-Dardari plaide donc en faveur de procédures accélérées. Il est "important que nous agissions rapidement pour reloger les gens dans des logements décents et rétablir leur vie normale sur les plans économique, social, sanitaire et éducatif. C'est notre priorité absolue, et cela doit être réalisé dans les trois premières années suivant la cessation des hostilités."

>> Guerre à Gaza : l'hôpital al-Chifa dévasté après le retrait des troupes israéliennes

En outre, ce même responsable évalue à "37 millions de tonnes" le total des décombres accumulés à la suite des bombardements et des explosions. "Nous parlons d'un chiffre colossal, et ce chiffre augmente tous les jours. Les dernières données indiquent qu'il approche déjà les 40 millions de tonnes". Le responsable de l'ONU précise que "72% de tous les bâtiments résidentiels ont été entièrement ou partiellement détruits". "La reconstruction doit être minutieusement planifiée, efficace et d'une manière extrêmement flexible, car nous ignorons comment la guerre prendra fin" et quel type de gouvernance sera établi dans la bande de Gaza.