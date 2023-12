Guerre entre Israël et le Hamas : le corps d’un otage franco-israélien a été retrouvé

L’annonce de la mort d'un Français otage du Hamas depuis le 7 octobre, Elya Toledano, a été faite dans la matinée du vendredi 15 décembre. Le corps du jeune homme de 28 ans a été découvert dans la bande de Gaza.

Elya Toledano est dans toutes les pensées, vendredi 15 décembre, au cimetière d’El’ad (Israël) où ses proches se préparent à l’enterrer. Il avait 28 ans et était Franco-israélien. Enlevé par le Hamas le 7 octobre dernier, le jeune homme a été retrouvé mort dans la bande de Gaza. L’annonce a été faite tôt dans la matinée par l’armée israélienne. "On passait de l’espoir au désespoir ces derniers jours, on ne savait plus. C’est dommage, on a perdu une perle", s’émeut sa tante, Viviane Toledano.

Un ami de Miya Chem

Elya Toledano avait été enlevé lors de la rave party de Re’im (Israël), attaquée par les hommes du Hamas. Il y était avec son amie Miya Chem, elle aussi Franco-israélienne. La jeune femme avait été libérée le 30 novembre dernier dans le cadre d’un accord entre Israël et le Hamas. Elya Toledano, lui, n’a pas survécu. Les familles des otages, toujours mobilisées à Tel-Aviv, demandent une libération immédiate.