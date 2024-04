Guerre entre Israël et le Hamas : "Le 7 octobre prolongeait cette histoire des pogroms", assure le journaliste Jérémy André Durée de la vidéo : 11 min Guerre entre Israël et le Hamas : "Le 7 octobre prolongeait cette histoire des pogroms", assure le journaliste Jérémy André Article rédigé par franceinfo France Télévisions 12/13 info franceinfo

Six mois après les attaques du Hamas du 7 octobre, l'heure est au recueillement pour les Israéliens. Deux spécialistes d'Israël et de la guerre dans la bande de Gaza, Jérémy André et Myriam Benraad, sont invités du 12/13 info.

La guerre continue de faire rage dans la bande de Gaza depuis six mois. Dimanche 7 avril, les Israéliens commémoreront les six mois de l'attaque du Hamas du 7 octobre.Dans son livre, le journaliste du Point, Jérémy André, assure qu'il s'agit du plus grand massacre de Juifs depuis la Shoah.



Il s'agirait d'un pogrom, ce qu'il définit comme une "violence explosive de populations majoritaires contre les Juifs de la diaspora". Selon lui, il faut continuer de perpétuer ce terme. "Le 7 octobre prolongeait cette histoire des pogroms", conclut l'auteur d'Israël, 7 octobre 2023 – Un pogrom au XXIe siècle (Flammarion). Une "vengeance" contre Israël ? Les attaques du 7 octobre ont ensuite déclenché une guerre dans la bande de Gaza, faisant de nombreuses victimes palestiniennes. "Je pense que si on considère cette attaque sur le plan symbolique, beaucoup de Palestiniens ont pu la vivre comme une vengeance contre Israël en raison de l'histoire", juge Myriam Benraad, docteure et professeure à l'Université Internationale Schiller. Pour autant, tous les civils n'ont pas forcément apporté un "soutien politique idéologique au Hamas", nuance-t-elle.

Partager : l'article sur les réseaux sociaux