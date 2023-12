Guerre entre Israël et le Hamas : "la solution politique est la seule issue", selon le général Vincent Desportes

Invité du 12/13 info, le général Vincent Desportes considère que la stratégie d'Israël, qui a repris les bombardements après la trêve, n'est pas la bonne dans le chemin vers la paix. Selon lui, seule la solution politique permettrait de mettre un terme au conflit.

La trêve entre Israël et le Hamas a été de courte durée. Alors qu’Israël a repris ses opérations militaires et les bombardements à Gaza, les deux camps se rejettent la faute. "On a l’impression qu’Israël n’a rien appris des réactions de l’opinion publique internationale vis à vis des dégâts terribles commis lors de la première partie de celle guerre", déclare le général Vincent Desportes, ancien directeur de l’École de guerre et professeur à Sciences Po et HEC. Selon lui, Benjamin Netanyahou a besoin de mener une "guerre dure et longue" pour se "racheter de la faillite du 7 octobre", mais, indique-t-il, cela n’excuse pas "la triple catastrophe humanitaire, morale et stratégique".

Une paix qui s'éloigne au rythme des bombardements

Vincent Desportes considère que la seule issue est "la solution politique". "Les bombardements d’aujourd’hui sont en train de créer des dizaines de milliers de futurs terroristes, qui n’auront qu’une idée, c’est la destruction d’Israël", poursuit-il. Aucune solution possible "en dehors d’une vision de l’avenir", insiste le général. Mais pour lui, cette "possibilité de paix qui recule à l’infinie" à mesure qu’Israël poursuit ses opérations.