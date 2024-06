Guerre entre Israël et le Hamas : l’espoir d’un cessez-le-feu ravivé par une proposition d’accord

Alors que les bombardements se poursuivent sur Rafah, un nouveau plan de cessez-le-feu évoqué par Israël a été annoncé vendredi 31 mai par Joe Biden et jugé positivement par le Hamas. Mais la proposition serait acceptée sous certaines conditions, a rappelé Benyamin Netanyahou.

Sur la place des otages, des partisans et des familles se sont rassemblés le soir du samedi 1er juin pour soutenir les otages détenus par le Hamas depuis huit mois. Vendredi 31 mai, le président américain Joe Biden a pris la parole de manière inattendue pour endosser une proposition de cessez-le-feu durable à Gaza, accompagné de la libération de tous les otages.

La première phase comprend un cessez-le-feu de six semaines, le retrait des troupes israéliennes des zones habitées de Gaza et le début de l'échange des otages et des prisonniers palestiniens. La phase deux prévoit la fin des hostilités, uniquement si les négociations commencées aboutissent, avec la libération de tous les otages en échange de prisonniers et le retrait total des forces israéliennes. La phase trois serait celle de la reconstruction.

Un accueil positif pour le Hamas

Samedi 1er juin, le Hamas a accueilli cette proposition positivement, mais ce plan est très semblable à celui discuté depuis des semaines, qui n'a pas abouti. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou nuançait d'ailleurs les propos de Joe Biden, répétant dans un communiqué que la guerre ne se terminerait qu'avec la destruction des capacités militaires et du gouvernement du Hamas.