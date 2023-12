Direct Guerre entre Israël et le Hamas : l'armée israélienne poursuit son offensive dans la bande de Gaza

#COP28 Dans la "zone verte", ouverte au grand public, les visiteurs n’auront donc pas accès aux revendications des ONG du monde entier, telles que la sortie des énergies fossiles ou encore l’attribution de financements aux pays les plus pauvres pour assurer leur transition énergétique et se prémunir des évènements météorologiques extrêmes. Au lieu de cela, la société civile dubaïote est invité à découvrir la lutte pour le climat à travers le prisme des grandes entreprises, des institutions et des start-up qui y tiennent pavillon. On y parle d'"actionisme" .