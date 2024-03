Direct Guerre entre Israël et le Hamas : l'armée israélienne mène une opération sur l'hôpital al-Chifa de Gaza

L'armée israélienne a annoncé, lundi 18 mars, mener "en ce moment une opération ciblée dans la zone de l'hôpital al-Chifa", dans la ville de Gaza. "L'opération repose sur des informations indiquant l'utilisation de l'hôpital par des terroristes haut gradés du Hamas", avance le communiqué de l'armée. Sur place, des témoins ont confirmé à l'AFP "des opérations aériennes" sur le quartier d'al-Rimal où se trouve l'hôpital, le plus grand de la bande de Gaza, dans lequel seraient tombés des "éclats d'obus". Suivez notre direct.

Des chars et des blindés dans le quartier. Des habitants de ce quartier central de la ville de Gaza ont affirmé que "plus de 45 chars et véhicules blindés de transport de troupes israéliens" étaient entrés dans al-Rimal. Le service de presse du gouvernement du Hamas assure que "des dizaines de milliers de personnes déplacées" se trouvent dans l'hôpital al-Chifa. Les troupes israéliennes ont reçu "des instructions sur l'importance d'opérer avec prudence, ainsi que des mesures à prendre pour éviter de blesser les patients, les civils, le personnel médical", assure pour sa part l'armée israélienne.

Benyamin Nétanyahou n'acceptera pas un accord rendant Israël "faible". Alors qu'une éventuelle trêve dans la bande de Gaza est actuellement négociée après plus de cinq mois de guerre, le Premier ministre israélien s'est exprimé à l'issue d'une rencontre avec le chancelier allemand, Olaf Scholz. "Si on nous offre un accord, un chemin vers la paix qui rend Israël faible et incapable de se défendre (...), cela fera reculer la paix", a affirmé Benyamin Nétanyahou.

Pas d'opération à Rafah dans l'immédiat. Le Premier ministre israélien a par ailleurs assuré devant Olaf Scholz qu'Israël ne lancerait pas d'opération militaire à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, tant que la population serait "enfermée sur place". Dans cette ville, près de 1,5 million de Palestiniens sont entassés, selon l'ONU. Plus tôt dans la journée, il a toutefois prévenu : "Nous agirons à Rafah, cela prendra quelques semaines, mais cela aura lieu", selon un communiqué envoyé par ses services.