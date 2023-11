Direct Guerre entre Israël et le Hamas : l'armée israélienne affirme mener une opération "ciblée" dans l'hôpital al-Chifa de Gaza

L'armée israélienne a annoncé tôt mercredi 15 novembre mener une opération "ciblée" contre les islamistes palestiniens du Hamas dans l'hôpital al-Chifa, le plus important de la bande de Gaza. L'armée israélienne dispose sur place "d'équipes médicales et de personnes parlant arabe qui ont été entrainées spécifiquement pour cet environnement sensible et complexe et ce dans le but qu'aucun tort ne soit causé aux civils utilisés par le Hamas comme boucliers humains", a-t-elle affirmé. Suivez notre direct.

Opération en cours. Avant le communiqué de Tsahal, le ministère de la Santé du Hamas dans la bande de Gaza a annoncé avoir été notifié par l'armée israélienne de son intention de mener une opération dans l'hôpital al-Chifa. "Nous mettons en garde contre un massacre à l'hôpital", a alerté le ministère, accusant les occidentaux d'être responsable de la situation. Un haut responsable de l'administration du Hamas a déclaré à l'AFP voir des "chars" et des "commandos" dans le complexe de l'hôpital.

Feu vert des Etats-Unis ? Renchérissant sur des affirmations de son allié israélien, la Maison Blanche a assuré mardi que le Hamas et l'autre groupe islamiste palestinien du Jihad islamique avaient "un centre de commandement et de contrôle depuis l'hôpital al-Chifa". Interrogé ensuite sur l'opération israélienne en cours, un porte-parole de la Maison Blanche a déclaré que "les hôpitaux et les patients devaient être protégés".

Une marche pour les otages. Le Forum des familles d'otages et disparus a réclamé dans un communiqué que le gouvernement "approuve un accord [mardi] soir pour ramener à la maison tous les otages de Gaza". Une centaine de proches d'otages, leurs portraits imprimés sur des tee-shirt noirs, avaient entamé un peu plus tôt une marche de 63 kilomètres de Tel-Aviv à Jérusalem, jusqu'au bureau de Benyamin Nétanyahou.