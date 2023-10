Guerre entre Israël et le Hamas : l'ambassadeur israélien à l'ONU accroche l'étoile jaune sur sa poitrine

L'étoile jaune que Gilad Erdan et son équipe ont décidé d'arborer pour dénoncer le silence du Conseil de sécurité est frappée des mots "Never again" ("Plus jamais ça").

Article rédigé par franceinfo avec AFP France Télévisions

L'ambassadeur israélien à l'ONU, Gilad Erdan, porte une étoile jaune avec l'inscription "Plus jamais", le 30 octobre 2023, devant le Conseil de sécurité de l'ONU, à New York. (EDUARDO MUNOZ ALVAREZ/AP/SIPA)

"Nous porterons cette étoile jusqu'à ce que vous vous réveilliez et condamniez les atrocités du Hamas." L'ambassadeur israélien à l'ONU, Gilad Erdan, a accroché une étoile jaune sur sa poitrine, lundi 30 octobre, lors d'une réunion du Conseil de sécurité, en référence à l'étoile dont le port était imposé aux Juifs par les Nazis. Il a assuré qu'il la porterait "avec fierté" jusqu'à une prise de position ferme de l'instance. à lire aussi DIRECT. Guerre entre Israël et le Hamas : des familles d'otages franco-israéliens sont arrivées à Paris pour se "faire entendre" "Certains d'entre vous n'ont rien appris ces 80 dernières années. Certains d'entre vous ont oublié pourquoi cette organisation [l'ONU] a été créée", a lancé l'ambassadeur, dénonçant le mutisme du Conseil de sécurité sur les attaques du 7 octobre. Profondément divisée, l'instance n'a adopté aucune résolution sur la guerre entre Israël et le Hamas. Elle a rejeté quatre projets de résolutions, dont certains bloqués notamment par les Etats-Unis, alliés d'Israël, parce qu'ils ne mentionnaient pas le droit d'Israël à se défendre. "A partir de ce jour, à chaque fois que vous me regarderez, vous vous rappellerez ce que cela signifie de rester silencieux face au mal", a déclaré l'ambassadeur israélien. L'étoile jaune que Gilad Erdan et son équipe ont décidé d'arborer est frappée des mots "Never again" ("Plus jamais ça"). Le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, avait qualifié les attaques du 7 octobre de "pire crime commis contre les juifs depuis l'Holocauste".