Guerre entre Israël et le Hamas : intensification des frappes israéliennes à Gaza

40 Français ont été tués dans l’attaque à Israël, en plus de huit disparus. Du côté de la bande de Gaza, Israël poursuit ses nombreuses frappes coupant le territoire en deux.

Dans le ciel de Gaza, on peut apercevoir des panaches de fumée toujours plus nombreux alors que les frappes israéliennes s’intensifient. Un camp de réfugiés dans le centre du territoire a été bombardé. Les immeubles ne sont plus que gravats alors que plus de 10 000 personnes seraient mortes selon le Hamas. Dimanche 5 novembre, les civils continuaient de fuir vers le sud de Gaza, dont certains à pied.

Gaza coupé en deux

"On a vu des chars, des cadavres qui traînaient. On n’en avait jamais vu autant", se lamente un riverain. Dans le nord, les soldats israéliens continuent leur progression au sol. Gaza-ville est désormais complètement cernée selon l’armée, étape clé pour faire pression sur le Hamas et l’éradiquer. "Les forces de l’armée israélienne ont atteint le bord de mer dans le sud de la ville. Aujourd'hui, il existe Gaza du sud et Gaza du nord", témoigne Daniel Hagari, porte-parole de l’armée israélienne.